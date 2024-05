Virtus Cupello in trionfo: vinta la Coppa Abruzzo Juniores

Festa grande in casa Virtus Cupello: la squadra Juniores Under 19 allenata da Pierantonio Brognoli conquista la Coppa Abruzzo di categoria. Nella finalissima, giocata nel pomeriggio sul campo della Cittadella dello Sport di San Giovanni Teatino, i rossoblù hanno sconfitto di misura, con il punteggio di 1-0, l’Ovidiana Sulmona.

A decidere il match la rete messa a segno da capitan Bellano al 18′ della seconda frazione di gara.

Risultato meritato e fortemente voluto da tutto il gruppo che è riuscito csì a far suo il trofeo ed a liberare la gioia e a far festa per la prestigiosa affermazione.

Virtus Cupello-Ovidiana Sulmona 1-0

Rete: 18′ st Bellano

Virtus Cupello: Fucci, Coulibaly, Carlucci, Bellano, Corrado, Ferrara, Capuzzi, Squadrone, D’Ovidio, Giardino, Berardi. A disp. Di Giacomo, Colamarino, Besca, Sciascia, Staniscia, Trivilini, Scopa, Severo, Tiberio. All. Brognoli

Ovidiana Sulmona: Puglielli, Balassone, Siani, Iengo, Mecomonaco, Bozzolini, Orfanelli, Osmani, Sito, Presutti, Schiavo. A disp. Ciacciarelli, Pesce, D’Ortenzio, Di Meo, Natarelli, Petrilli, Nobile, Santilli. All. Dambra

Arbitro: Manni di Avezzano