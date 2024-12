'Ultras Cristiani' San Nicola e Comunità Papa Giovanni XXIII, rinnovata la 'Partita del Cuore'

Rinnovata nella giornata di venerdì 27 dicembre l'annuale Partita del Cuore, che ha visto scendere in campo gli ‘Ultras Cristiani’ giovani-issimi di Azione Cattolica Parrocchia San Nicola Vescovo San Salvo e la Comunità Papa Giovanni XXIII di Vasto capitanati dal responsabile Franco Di Nucci assente per motivi personali, per trascorrere una bellissima giornata di sport e fraternità sul campo comunale di San Salvo Marina.

Ancora una volta, i ragazzi in campo, hanno dimostrato un sano confronto sportivo e d'intraprendenza con gli avversari della squadra opposta.

“Abbiamo riscoperto il nostro volerci bene come fratelli in Cristo, contemplando la bellezza e lo stupore del nostro stare insieme” hanno detto i ragazzi di AC.

La partita si è conclusa con il punteggio finale di 8-1 per gli Ultras Cristiani San Nicola capitanati dal bomber Mattia Civitarese.

Foto a cura di Lorenzo Saturni