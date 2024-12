"Mancano aiuti ai Comuni, serve un fondo di almeno 10 milioni di euro"

"Non c'è nulla per i Comuni nella Legge di Bilancio in discussione in Consiglio Regionale", dichiara Angelo Radica, presidente della sezione abruzzese dell'associazione di Comuni Autonomie Locali Italiane.

Radica prosegue: "Invitiamo tutti i consiglieri regionali a lavorare per introdurre nella legge di bilancio regionale un fondo che aiuti i Comuni in questa fase così complessa sia da un punto di vista sociale che di sviluppo economico, contraddistinta anche dal ritorno di tagli pesanti operati dal governo nazionale. I Comuni sono i primi a doversi far carico delle difficoltà dei cittadini, delle imprese e delle associazioni quando vengono tagliate risorse come gli aiuti agli affitti, alla sanità e agli investimenti. Chiediamo, nello specifico - prosegue il presidente di ALI Abruzzo - di prevedere nella legge di bilancio un fondo non inferiore a 10 milioni di euro da destinare al supporto dei Comuni nella manutenzione straordinaria del territorio e nella realizzazione di piccole opere di tutela e valorizzazione degli spazi pubblici. Chiediamo, infine, che contrariamente a quanto fatto con la cosiddetta 'Legge mancia', tutti gli enti locali abruzzesi siano messi nelle condizioni di accedere con trasparenza e con criteri oggettivi a queste risorse. In assenza di questi aiuti, sicuramente più efficaci di altre proposte contenute nella bozza di legge di bilancio, diversi Comuni, specialmente i più piccoli, avranno grandi difficoltà a garantire la manutenzione ordinaria delle strade comunali, lo sfalcio dell'erba, la messa in sicurezza di luoghi pubblici, gli aiuti alle categorie più deboli".