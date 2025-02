Dominio totale: l'Aragon Spartans TT Vasto è promossa in Serie B1

“Uaste bbelle, terra d’eure” da oggi anche nel tennistavolo!

Gli 11 successi in 11 partite di campionato, in Serie B2 girone G, catapultano l’Aragon Spartans TT Vasto di capitan Alessandro Santoro direttamente in Serie B1.

Oggi era dura, ma consapevoli della propria forza, nella tana della Stella del Sud, nel cuore di Napoli presso il Centro La Palma adiacente alla centralissima via Toledo, i biancorossi hanno sfoderato un’ennesima prestazione di alto livello e convincente e il risultato non è mai stato in discussione.

Punto dopo punto Federico Antenucci, Georgi Eftimov, Daniele Sabatino e di nuovo Eftimov portano il risultato sul 4-0. Finirà 5-1 per i vastesi con punto finale dell’Imperatore dello Stretto Sabatino.

Assente per lungodegenza, il direttore Gabriele Antenucci plaude alla vittoria: “Oggi possiamo finalmente stappare lo champagne. Vasto per la prima volta nella sua storia è in Serie B1! Un dominio totale che passerà alla storia non solo del tennistavolo abruzzese.”