Comitato Feste San Vitale in cerca di aiuti per le tradizionali 'Sagnitelle' a San Salvo

In questi giorni il Comitato Feste San Vitale 2025, impegnato nella questua, sta provvedendo anche a ritirare pomodori in pezzetti e olio extravergine d'oliva utili nella preparazione delle tradizionali ‘Sagnitelle’ che si terranno nella giornata di sabato 26 aprile, in preparazione alla Festa del Santo Patrono, San Vitale, dei giorni 27 e 28 aprile.

“Siate generosi, affinché riesca questa bellissima rievocazione in onore del Santo Patrono”, dicono i rappresentanti del Comitato Feste.

Immagine di repertorio