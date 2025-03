Campionesse d'Italia di nuoto artistico le gemelle vastesi Gaia e Giorgia Cupaioli

Luccicante risultato per le gemelle vastesi Gaia e Giorgia Cupaioli, che hanno conquistato il titolo di campionesse italiane di nuoto artistico al Campionato tricolore Assoluto invernale BPER in scena a Riccione.

Il duo dell’Aurelia Nuoto, con classe, talento e determinazione, nelle finali del sabato pomeriggio ha espresso in vasca una prestazione di valore altissimo meritando appieno il massimo riconoscimento da parte dei giudici di gara.

Il successo di Gaia e Giorgia Cupaioli è arrivato nel nella specialità del “duet free“, il duo libero, con un punteggio di 247.0122.

DUET FREE PIENO DI “EUFORIA”. Gaia e Giorgia Cupaioli sono le nuove campionesse italiane del doppio – si legge in una nota della Federazione Italiana Nuoto -. Tesserate con l’Aurelia Nuoto e allenate da Letizia Nuzzo e Roberta Farinelli, si sono aggiudicate la finale con 247.0122 punti (136.6622 per gli elementi e 113.9500 per l’impressione) e un percorso netto (soltanto -3.6 di sincro) superando in classifica le coppie di Marina Miliare e Fiamme Oro che le precedevano dopo i preliminari. Le gemelle, 22 anni, sono universitarie, studiano una lettere moderne e l’altra scienze della formazione primaria. Per loro è il primo titolo italiano assoluto. Anche l’esercizio “Euforia” è nuovo, assieme a coreografia e musica. “Abbiamo cominciato a prepararlo ad ottobre – dice Letizia Nuzzo – e questa è la prima volta che lo presentiamo in gara”.

E in mattinata ancora spazio per loro con le finali di squadra.

Medaglie d’oro al collo delle due giovani atlete vastesi, classe 2002, che ripagano gli enormi sforzi per dare ulteriore forza ad una passione coltivata sin da bambini, con i primi allenamenti a Vasto e il successivo trasferimento a Roma.