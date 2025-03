'Variante' alla Statale 16 nel tratto Vasto Marina-San Salvo Marina, raccolte 1.215 firme contro il progetto dell'Anas

Sono stati, fin qui, 1.215 i vastesi che hanno sottoscritto l'osservazione al progetto depositato dall'Anas al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ai fini della VIA.

"Evidentemente i vastesi hanno raccolto l'appello lanciato dall'Associazione culturale San Michele per bloccare l'ipotesi di un tracciato definito dannoso sotto il profilo ambientale e paesaggistico ed inutile sotto quello del traffico che continuerebbe comunque a correre sul litorale.

Il documento - spiega il presidente del sodalizio, Giuseppe Tagliente, ex sindaco e consigliere regionale - è stato inviato ieri mattina, giorno previsto per la scadenza dei termini per la presentazione dei rilievi".

L'Associazione ricorda inoltre di aver lanciato anche una petizione all'Anas per il ritiro del progetto a cui si può accedere tramite Google digitando: sanmichelevasto.it