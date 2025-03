Stellantis, Magnacca: "Passi avanti grazie a tavolo nazionale su automotive"

“Passi in avanti su più fronti”. In sei parole è il commento dell’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca a conclusione del tavolo nazionale sull’automotive e Stellantis tenutosi presso il MIMIT alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, degli assessori regionali di Piemonte, Lazio, Abruzzo e Molise, dei rappresentanti delle associazioni datoriali e dei sindacati.

“Le notizie riferite dal ministro sull’evoluzione delle posizione della Commissione Europea sull’industria dell’auto sono sintomo della rivisitazione delle inziali posizioni integraliste del green deal sulla elettrificazione del motore per auto, sebbene ancora manca il pieno riconoscimento del principio di neutralità tecnologica, del fondo per automotive e del regolamento sulle emissioni” evidenzia l’assessore.

La notizia della disponibilità di circa 2,5 miliardi di euro per sostenere l’offerta del mercato automobilistico e quindi le imprese, più che la domanda, è di gran rilievo considerata la maggiore consistenza delle risorse rispetto all’ultimo incontro di dicembre e anche la programmazione dal 2025 fino al 2027 e quindi in un arco temporale che consente la pianificazione degli interventi.

“C’è la chiara volontà – aggiunge Magnacca – di sostenere la riqualificazione e la riconversione dell’industria automobilistica, consapevoli che occorre diversificare gli investimenti in ragione dei dati oggettivi che ci consentono di leggere il futuro dell’auto come abbastanza diverso rispetto ai numeri che sino al 2023 ha raggiunto”.

Il ministro Urso ha annunciato un prossimo tavolo sull’economia dello spazio, della difesa e della blu economy, come settori strategici per mantenere inalterata la bilancia economica del Paese.

La buona notizia è che dal 5 aprile saranno disponibili le finestre di finanziamento per le filiere strategiche, tra cui vi è ovviamente quella dell’automotive.

Infine dal tavolo dell’automotive arriva la conferma del lavoro che si sta portando con Stellantis per riportare sulla “buona strada” l’industria automotive. “Piccoli ma significativi passi che però ci permettono di iniziare a superare, in un percorso che sarà ancora lungo, la grave situazione di stallo in cui negli ultimi due anni è stato questo settore. La conferma del buon lavoro portato avanti dal ministro Urso è nella grande attenzione alla filiera della componentistica che per la nostra regione è strategica in considerazione delle tante aziende fornitrici di componenti per i grandi marchi europei e non. Salvaguardare queste aziende, riprendendo anche l’impegno in tal senso di Stellantis, significa tutelare l’intero indotto delle aziende e il considerevole numero di addetti che vi è impiegato” conclude l’assessore Magnacca.