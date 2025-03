Venti anni fa la prima Maratona di Roma insieme: protagonisti Giuseppe Fabrizio e Pasqualino Onofrillo, i quali, il 20 marzo 2005, decisero di mettersi in gioco e di unirsi ad un folto gruppo di podisti della Podistica San Salvo, capitanata all'epoca dal Presidente Egidio Scardapane e da un segretario tuttofare Michele Colamarino.

Così i due atleti/amici con molte perplessità e non poche preoccupazioni decidevano, dopo 3/4 mesi di preparazione specifica, di iscriversi alla loro prima maratona e non poteva che essere quella di Roma, la più importante d'Italia ed una delle più prestigiose al mondo, in quanto si corre in un “museo a cielo aperto”.

Tutto ciò oggi ha un sapore particolare perché lo scorso 16 marzo, i due amici, sempre accomunati dal loro senso per la maglia, ovvero quella della Podistica San Salvo, dopo ben 20 anni sono stati nuovamente sulla linea di partenza della classica Maratona di Roma.

Cosi, tra un aperitivo alla Casina delle Rose ed allenamenti sempre insieme (specie la domenica mattina) i due alfieri della Podistica San Salvo sono riusciti per la 12esima volta a tagliare il traguardo all’ombra del Colosseo accolti da alcuni gladiatori che hanno reso ancor più epica la loro avventura.

Ovviamente viva è stata la soddisfazione del Presidente della Podistica San Salvo Michele Colamarino che ha seguito a distanza la prestazione dei due atleti-amici che sono riusciti, seppur con qualche inevitabile difficoltà, a chiudere dignitosamente la gara.

Asd Podistica San Salvo