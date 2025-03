Campionati Italiani Assoluti di nuoto artistico, H20 Sport brillante con Vanessa Cappellone e Sofia Papalia

H2O Sport in bella evidenza ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto artistico che si sono svolti a Riccione.

La società biancorossa che gestice lo Stadio del Nuoto di Vasto ha confermato il suo ottimo momento grazie alle prestazioni offerte da Vanessa Cappellone e Sofia Papalia.

In totale 42 le società ai nastri di partenza per 300 atleti che si sono confrontati in una manifestazione di grande spessore tecnico. La Cappellone ha partecipato con il Solo Libero nuotando la coreografia con disinvoltura e leggerezza e si è piazzata tra le prime trenta. Al cospetto di avversarie esperte (alcune delle quali presenti anche in nazionale) l’atleta dell’H2O Sport si è fatta apprezzare per qualità e determinazione. Nella gara di esercizi Obbligatori si è piazzata 60^ su 300 atlete in gara, settima dell’anno 2006 e prima atleta non azzurra.

Buona la prova offerta da Papalia che in una kermesse di livello si è ben disimpegnata.

“Siamo orgogliose di loro – hanno commentato le allenatrici Manuela Simeoni e Francesca Di Chiacchio – perché hanno dimostrato una crescita significativa anche a livello caratteriale affrontando la gara con serenità e dando il massimo. Archiviata positivamente questa trasferta concentreremo le nostre attenzioni sui Campionati italiani Junior Primaverili che si terranno a fine Aprile ad Ostia ai quali entrambe le nostre atlete sono già qualificate”.