Stefano Comparelli nuovo Fiduciario Coni per l’area del Vastese

Stefano Comparelli è stato nominato Fiduciario Coni provinciale per l’area del Vastese ed è il successore di Ottavio Di Tullio che dal 1981 ha ricoperto questo incarico.

Soddisfazione per il dirigente sportivo che, oltre a ricoprire l’incarico di presidente del sodalizio pongistico locale Tennistavolo Vasto, a novembre 2024 è stato eletto per il terzo mandato alla presidenza regionale della Federazione Italiana Tennistavolo per la quale, a livello nazionale, è membro delle Commissioni federali Organismi territoriali e Marketing e Comunicazione.

“Certamente una grande manifestazione di stima e fiducia che cercherò di onorare con grande entusiasmo ed impegno – commenta Comparelli -. Per questo ci tengo a ringraziare il neo eletto presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, che ha inteso credere nella mia persona.

Ricambierò questa fiducia con l’attivismo di cui so essere capace e che il mio ruolo mi consentirà. Sono consapevole che da oggi il mio interesse ed il mio sguardo dovrà rivolgersi a 360° in favore di ogni disciplina sportiva e per questo mi rendo da subito disponibile per interloquire con il mondo sportivo di questo territorio del quale voglio raccogliere le istanze per farmene portatore e veicolarle verso le centrali di comando dello sport abruzzese”.

Questo incarico arriva in un momento di particolare successo per il dirigente vastese che, oltre ad aver portato a casa una splendida edizione dei Campionati Italiani assoluti di Tennistavolo, tenutisi lo scorso marzo a Montesilvano, da presidente del Tennistavolo Vasto ha potuto registrare due importanti promozioni nella massima serie regionale (C2) e nella B1 nazionale con la compagine guidata da Alessandro Santoro che vede la partecipazione di Federico Antenucci, storico giocatore locale che, dopo aver militato in serie importanti per altre squadre italiane, da alcuni anni è tornato a giocare per la squadra della sua città.

Auguri e buon lavoro al nuovo Fiduciario Coni.