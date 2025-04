Nove atleti della Scuola di Kung Fu di De Palma al Campionato Italiano Cadetti

Venerdì 25 aprile a Jesolo la Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma, con le sedi a Termoli, Vasto e Petacciato, parteciperà al Campionato Italiano Cadetti 2025 di Kickboxing della FederKombat (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate) nella specialità Kick Light, dopo le qualificazioni degli atleti nelle fasi regionali e interregionali.

Gli atleti in partenza per Jesolo sono 9: Chiara Tavani, Thomas Camelo, Maria Angela Di Pietro, Giovanni Camelo, Stefano Di Pietro, Ettore Mattei, Nicolas Stivaletta, Nicla Regia Corte e Diego Pesce, 6 nel percorso nazionale e 3 nel percorso sperimentale, tutti motivati e determinati a giocarsi la chance di arrivare sul gradino più alto e di sperare di indossare l’azzurro e far parte così della Squadra Italiana di Kick Light.

De Palma non può che essere speranzoso e sicuro per i risultati che avranno i suoi atleti, i quali si sono allenati al meglio e sono determinati a dare il massimo.

La squadra agonista partirà per Jesolo giovedì 24 aprile di mattina in modo da effettuare le dovute e prevedibili fasi di accertamenti e controllo certificati. La competizione inizierà per la Kick Light già da venerdì alle ore 9:00.

“Gli atleti – sottolinea De Palma – arriveranno al campionato con tanta grinta e voglia di fare bene e cercheranno di entrare con la vittoria nella seconda qualificazione. Dovranno commettere meno errori possibili e cercare di trovare ogni punto utile per superare l’avversario, lucidi e precisi, in modo da non regalare nulla a nessuno e farsi prendere di sorpresa e impreparati, sarà una gara diversa dal solito per tanti motivi anche di preparazione, ma ci saranno buone possibilità per affermarsi e cercare di vincere, attingendo anche dalla loro esperienza negli anni.

Dimostreremo ancora una volta che possiamo giocarcela con tutti e dimostreremo il nostro valore“, conclude De Palma.