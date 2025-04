Primo Trofeo Cala del Golfo a San Salvo Marina

Si comunica che sabato 31 maggio 2025 avrà luogo il primo Trofeo Cala del Golfo, una gara ciclistica amatoriale a circuito su strada, aperta a tutti gli enti.

L'evento si svolgerà presso il porto turistico di San Salvo Marina, con il seguente programma:



Ritrovo: ore 13.00

1^ Partenza: ore 15.00

Categorie M5, M6, M7, M8, M9 e Donne (15 giri)

2^ Partenza: ore 16.15

Categorie Elite Sport, M1, M2, M3 e M4 (20 giri)



Il circuito si sviluppa su un percorso pianeggiante di 3 km.



Modalità di Iscrizione:

- La quota di iscrizione è di 15 euro, comprensiva di pacco gara, chip e ristoro finale.

- Per le donne, l'iscrizione è gratuita.



Link iscrizione http://forms.gle/UG6o4ZFtYGU2SbBBA



Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri: 350.1557579 - 338.4668335. Informazioni aggiuntive possono essere trovate anche sulla pagina Facebook e Instagram della Ciclistica Valle Trigno.



Premiazioni

Sarà prevista una cerimonia di premiazione per:

- I primi tre assoluti delle due partenze

- I primi tre di ogni categoria (premi non cumulabili)

- Le prime tre società a punteggio (con trofeo alla prima società classificata)



Vi aspettiamo numerosi per una giornata all'insegna dello sport e del divertimento!