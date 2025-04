Le comunità di Palombaro e Fara San Martino, guidate da Don Matteo Gattafoni, accolgono il Quadro della Madonna di Pompei

Le comunità di Palombaro e Fara San Martino si apprestano ad accogliere il Quadro pellegrino della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, proveniente dalla omonima Missione e che dal 23 al 27 aprile sarà accolta dalle due comunità parrocchiali, entrambe guidate da don Matteo Gattafoni.

Arriverà nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile alle 17.00 in auto-blindo a Palombaro e, in processione, sarà accompagnata verso la Chiesa della Madonna dell’Assunta per la celebrazione della Santa Messa, officiata dagli Arcivescovi di Pompei Mons. Tommaso Caputo e di Chieti-Vasto Mons. Bruno Forte. Fino al 24 aprile resterà a Palombaro, dove si susseguiranno preghiere, visite organizzate e sante messe. La sera del 24 un pellegrinaggio a piedi – guidato dai sindaci Rosalia Di Martino e Antonio Tavani oltre che da don Matteo - condurrà il Quadro nella chiesa di San Remigio a Fara San Martino, dove si fermerà fino a domenica 27.

I giorni di permanenza della sacra effige saranno scanditi da un fitto calendario di messe, rosari e altri appuntamenti che avranno luogo dalle ore 8.30 alle ore 23.00. Aderiranno all’iniziativa numerose confraternite, cori, gruppi di preghiera, parrocchie, associazioni e scolaresche provenienti da tutta Italia. Tra le partecipazioni, oltre quella citata, è annunciata la presenza dell’Arcivescovo di Boiano-Campobasso Mons. Biagio Colaianni, del Nunzio Apostolico Mons. Mauro Lalli e del Vescovo Ausiliario di Napoli Mons. Francesco Beneduce. Domenica 27 la chiusura della quattro giorni con il ritorno di Mons. Bruno Forte a celebrare la santa Messa a Fara San Martino, prima della consegna delle chiavi della città di Fara alla Madonna di Pompei in segno di gratitudine e preghiera.

“Le parrocchie di Fara San Martino e Palombaro hanno lavorato con tanto impegno perché questo evento accadesse e noi amministratori, insieme alle Pro loco, le abbiamo supportate al massimo delle nostre possibilità. Siamo pronti a celebrare la Madonna Pellegrina e accogliere il grande numero di fedeli in visita. Che sia un momento di convivialità religiosa, ma soprattutto di riflessione che porti un messaggio di pace a tutti”, dichiarano i sindaci di Fara San Martino Antonio Tavani e di Palombaro Rosalia Di Martino.