Consegna dei sacchi per le Some di San Vitale il 25, 26 e 27 aprile alla sede della Sezione Associazione Nazionale Carabinieri

Si comunica che c'è stato un rinvio per le festività in onore di San Vitale. Quindi per il ritiro dei sacchi per la Soma della Sfilata dei trattori per il giorno di San Vitale, 28 aprile, bisogna recarsi in via 1° Vico San Giuseppe n.9, presso la Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, nei giorni 25,26 e 27 aprile, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Le buste contenti l'offerta per il giorno 28 dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 19.30 del 27 aprile 2025.

Invece per la sfilata dei cavalli e trattori è stata spostata a sabato 3 maggio 2025, e i sacchi si possono ritirare nello stesso orario dei giorni 1° e 2 maggio, e le buste contenenti l'offerta, dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 19.30 del 2 maggio.

Si rammenta che è vietatissimo far guidare il trattatore a persone non in possesso di patente di guida altrimenti si rischia il sequestro del mezzo.

Per la prevenzione degli infortuni è vietato trasportare persone sui parafanghi dei motori.

A cura del Comitato Feste San Vitale 2025 e immagine di repertorio