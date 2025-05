Di Cintio e Giancristofaro (Triathlon Vasto) protagonisti all’Ironman 70.3 di Valencia

Ottima apertura della stagione gare per la Triathlon Vasto con 2 atleti protagonisti in terra spagnola nella spettacolare location di Valencia per l’Ironman 70.3 composto da 1,9 km a nuoto, 90 km in bici e 21,1 km di corsa.

Fabio Di Cintio ha concluso 33° su 213, nella categoria 45-49, con il tempo di 4h e 46m. Gianluca Giancristofaro 98° su 185, nella categoria 50-54, con il tempo di 5h e 38m.

La società non può che essere soddisfatta dei risultati ottenuti e dell’ottima partenza di stagione e di grande motivazione anche per la prossima tappa il Triathlon Olimpico di Trani del prossimo 25 maggio.