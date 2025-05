"La Diomedea 2025": la carica dei 700 al centro di Vasto

Si conferma di “grande appeal” l’appuntamento de ‘La Diomedea‘, al centro Vasto, organizzata per il secondo anno di fila dalla Podistica Vasto, sulle ‘orme’ della mitica Maratona Diomedea che per tanti anni ha caratterizzato la mattinata festiva del 1° Maggio in città.

Sono stati 700 i protagonisti della corsa, tra la parte competitiva di 9,2 chilometri, la non competitiva, la corsa dei ragazzi dell’Anffas e le prove dei bambini e dei ragazzi.

Spettacolare la partenza, avvenuta poco dopo le 9 e ‘lanciata’ dallo speaker ufficiale Andrea Gileno, con la marea di podisti – aperta dai ciclisti della Vastese Inn Bike – che da piazza Rossetti si è riversata lungo le strade del centro storico, in un percorso al tempo stesso affascinante e particolarmente impegnativo.

A tagliare per primo il traguardo è stato lo specialista Lorenzo Dell’Orefice, tra gli elementi di punta dell’Atletica Vomano, che ha chiuso con un ragguardevole 30’12”. Al secondo posto Domenico Campitelli (Mistercamp Castel Frentano) con 31’32”, terzo classificato Sebastien Smargiassi, francese di Marsiglia la cui famiglia originaria di Fresagrandinaria, portacolori del Saint Privat Athletic Club con il tempo di 32’12”.

Tra le donne prima posizione per Melissa Palanza (Let’s Run for Solidarity) in 36’29”, che ha preceduto Monica Foglia (Gp Montorio) con 39’37” e Loretta Cianflocca (Podisti Frentani) con 42’34”.

Soddisfazione per i riscontri di questa seconda edizione è stata espressa dagli organizzatori della Podistica Vasto, capitanati dal presidente Gabriele Colantonio, unitamente alle associazioni Anffas, Ricoclaun, Futsal Vasto, Plastic Free, Centro Ginnico Vastola, Croce Rossa Italiana e Gruppo di Protezione Civile, agli enti e agli sponsor che hanno dato un contributo fattivo e significativo per la piena riuscita dell’evento.

Prima della partenza, sul palchetto allestito al cospetto del Monumento a Gabriele Rossetti, l'esibizione di Elpidio Tornese con il suo sax.