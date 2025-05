Pro Life Racing Team in evidenza tra podismo e mountain bike

La Pro Life Racing Team torna a casa da un ponte del 25 aprile con ottimi risultati raccolti tra podismo e mountain bike.

È stata la corsa podistica su strada ad inaugurare in grande stile il ritorno alle gare di Carlo Angelucci a Montemarcone di Atessa dove ha preso parte alla Podistica delle Contrade.

Per Angelucci quinto posto assoluto nella gara di 10 chilometri e la maglia di campione regionale UISP nella categoria M60, mettendosi alle spalle un lungo periodo di assenza dovuto a un infortunio.

Dal podismo alle ruote grasse con la mountain bike che ha messo a dura prova gambe e fiato degli atleti nero-arancio che si sono presentati ai nastri di partenza della XCO Popoli Terme, prova del circuito regionale abruzzese XCO Dama Challenge.

La squadra di Casalbordino ha riportato un secondo posto nella categoria master 3 per Gianpietro Cinosi, un quinto tra i master 7 per Nicola Delle Donne e un secondo tra i master 8 per Giuseppe Cinalli.

I risultati conseguiti nel podismo e nella mountain bike hanno rafforzato il ruolo della Pro Life Racing Team come punto di riferimento nella scena sportiva locale.