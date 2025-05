Una visita guidata per le ragioni del 'no' alla vendita della 'Particella 18' e al grattacielo a San Salvo Marina

I comitati e le associazioni che hanno presentato le osservazioni alla delibera del Comune di San Salvo inerente il “Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale per il triennio 2025-2027”, convocano per sabato 10 maggio, alle ore 11, una visita guidata e un incontro con i cittadini e la stampa.

"Saranno illustrate - si legge in una nota - le ragioni dell'opposizione alla vendita della ‘Particella 18’ e alla realizzazione del grattacielo. Si invitano a partecipare quanti hanno a cuore che quell'area venga utilizzata per finalità diverse ed in particolare per uno sviluppo sostenibile e turistico.

Il raduno è fissato alle ore 10,45 presso il lungomare nord Enrico Berlinguer Marina di San Salvo (nelle vicinanze dello stabilimento El Domingo)".

A sottoscrivere l'appello sono: WWF, Italia Nostra-Gruppo Fratino del Vastese, Soa-Stazione Ornitologica Abruzzese, Comitato Civico Ambientalista San Salvo e Circolo Avanti Sandro Pertini San Salvo