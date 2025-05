Riapre il chiosco (Inkiosko), il progetto sociale “Equilibri” per la comunità

Giuseppe Chiusano, presidente dell’associazione Non Più Soli APS, comunica la riapertura alla Villa comunale di San Salvo del chiosco con il Progetto Equilibri, un luogo di incontro e aggregazione per la comunità; non è solo un chiosco come gli altri: è un progetto sociale che si pone l'obiettivo di aiutare e sostenere le persone in difficoltà.

Un progetto sociale innovativo

Il chiosco è stato creato con l'obiettivo di fornire un servizio di ristoro e di incontro per la comunità, ma anche di offrire un'opportunità di lavoro e di formazione per le persone che altrimenti potrebbero avere difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro.

Un luogo di incontro e aggregazione

Il chiosco è un luogo caldo e accogliente dove le persone possono incontrarsi, bere un caffè o mangiare un panino, e sentirsi parte di una comunità. Il progetto Equilibri si pone anche l'obiettivo di creare un senso di appartenenza e di identità per le persone che frequentano il chiosco.

Un futuro luminoso

Con la riapertura del chiosco , la comunità ha motivo di essere ottimista. Il progetto Equilibri è un esempio di come la solidarietà e la collaborazione possano creare qualcosa di bello e utile per la comunità. Speriamo che “Inkiosko”, con la collaborazione di Felice Di Napoli, possa continuare a essere un luogo di incontro e aggregazione per le persone, e un esempio di come si possa fare qualcosa di positivo per la società.



Ulteriori progetti in essere:



Angolo delle Farfalle dedicato a Nicole Daniele



Progetto Rete Bibliopoint della Città di San Salvo



Street Workout