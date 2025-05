Festa in onore di Santa Maria di Pennaluce a Vasto, il primo appuntamento

Il mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro abbiniamo alla Madonna.

Nell’enciclica “Mense Maio” del 29 aprile 1965, Paolo VI indica maggio come «il mese in cui, nei templi e fra le pareti domestiche, più fervido e più affettuoso dal cuore dei cristiani sale a Maria l’omaggio della loro preghiera e della loro venerazione. Ed è anche il mese nel quale più larghi e abbondanti dal suo trono affluiscono a noi i doni della divina misericordia».

Nessun fraintendimento però sul ruolo giocato dalla Vergine nell’economia della salvezza, «giacché Maria – scrive ancora papa Montini – è pur sempre strada che conduce a Cristo. Ogni incontro con lei non può non risolversi in un incontro con Cristo stesso». Un ruolo, una presenza, sottolineato da tutti i santi, specie da quelli maggiormente devoti alla Madonna, senza che questo diminuisca l’amore per la Madre, la sua venerazione.

Chi è legato alla Mamma Celeste e vive a Vasto pensa in questo periodo alla Festa di Santa Maria di Pennaluce che si celebra la seconda domenica di maggio.

Tutto inizia con un piccolo pellegrinaggio che parte dalla Chiesa di Punta Penna e porta la statua della Madonna di Punta Penna fino alla Chiesa di San Paolo Apostolo.

Unisciti a noi e diventa con Maria pellegrino di speranza; custodisci e alimenta il desiderio del cuore di chiedere e ottenere misericordia.

Ti aspettiamo domenica 4 maggio 2025 alle ore 16,30 per iniziare il Cammino.

A partire dalle ore 15,30 ci sarà un pulmino davanti alla Chiesa di San Paolo che, a più riprese, porterà i pellegrini a Punta Penna per rendere più agevole la loro partecipazione alla processione.