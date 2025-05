Under 15 LND, i giovanissimi Benedetto e Grassi al raduno nazionale di Formia

Opportunità preziosa per due giovanissimi giocatori del territorio, Thomas Benedetto di San Salvo, attaccante della Bacigalupo Vasto Marina, e Michele Grassi di Vasto, centrocampista della Virtus Vasto.

I due ragazzi, classe 2010, hanno preso parte al raduno della Rappresentativa Under 15 LND-Lega Nazionale Dilettanti Secondo Semestre, andato in scena – per l‘area territoriale del Centro Sud Italia – al Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

In totale sono stati 43 i giocatori visionati, impegnati in test a ranghi contrapposti sul rettangolo verde, sotto lo sguardo e le indicazioni dei tecnici nazionali responsabili dei gruppi giovanili Giuliano Giannichedda, Gabriele Peccati, Marco Canestro e Fabian Valtolina.

Una bella esperienza per Benedetto e Grassi, messisi in luce in questa stagione nelle rispettive squadre Giovanissimi Under 15 allenate da Giancarlo Rapino (Bacigalupo Vasto Marina) e Paolo Acquarola (Virtus Vasto).