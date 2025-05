Incontro in villa con le ostetriche, l'appuntamento "Con le donne, per le donne" a Vasto

Appuntamento lunedì 5 maggio, dalle ore 10, alla Villa comunale di Vasto, per l'evento “Con le donne, per le donne”, organizzato dall'Unità di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto in occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche.

“Un incontro all’aperto - si legge in una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti - per ascoltare, confrontarsi e scoprire il valore dell’ostetrica in ogni fase della vita della donna. In occasione della Giornata internazionale delle ostetriche, le professioniste dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia di Vasto invitano tutte le donne – in attesa, neomamme o semplicemente interessate – a vivere un momento di condivisione, informazione e relazione”.



A chi è rivolto

A tutte le donne: chi è in dolce attesa, chi ha appena partorito, chi desidera conoscere meglio la figura dell’ostetrica e i percorsi di accompagnamento alla nascita e oltre.





Cosa aspettarsi

Un dialogo aperto su temi concreti e vicini:

Miti da sfatare

Pillole di allattamento

Gravidanza serena

Parto positivo

Tecniche di rilassamento

Primi giorni a casa



Perché partecipare - Perché «ostetrica non è fare, ma dare ed essere con la donna». Un’occasione per riscoprire il senso più profondo della cura: ascolto, vicinanza, fiducia.