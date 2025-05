Battuto lo Spoltore, il San Salvo va ai play out

Un gran gol di Scarimbolo messo a segno al quarto d’ora della ripresa decide la sfida San Salvo-Spoltore e consegna ai biancazzurri di mister Gianpietro Precali l’opportunità di giocarsi ai play out la permanenza in Eccellenza, condannando nel contempo proprio lo Spoltore alla retrocessione diretta in Promozione.

Gara tirata quella andata in scena sul rettangolo verde del ‘Vito Tomeo‘: l’hanno spuntata Cattafesta e compagni, bravi a colpire al momento giusto e a reggere di fronte ai tentativi degli ospiti di raddrizzare il risultato.

Al triplice fischio di chiusura del direttore di gara gioia e soddisfazione tra i padroni di casa, scoramento, ovviamente, tra gli avversari che chiudono al penultimo posto retrocedendo.

Ora, per il San Salvo, che ha chiuso al pari della Pro Vasto ma al terzultimo posto per effetto degli scontri diretti, c’è all’orizzonte la sfida play out in trasferta con il Lanciano FC, in programma domenica prossima al ‘Guido Biondi‘. Per i rossoneri frentani, in virtù del miglior piazzamento, saranno due i risultati su tre a disposizione con tempi supplementari in caso di parità. Per salvarsi il San Salvo dovrà per forza vincere ma ci sarà comunque un ulteriore scontro play out tra le perdenti dei due confronti Folgore Delfino Curi Pescara-Pro Vasto e proprio Lanciano FC-San Salvo.