Virtus Cupello, chiusura brillante: netta vittoria e settimo posto in classifica

Netta vittoria in trasferta e brillante settimo posto finale conquistato in classifica: l’ultima partita è d’impatto per la Virtus Cupello che chiude in maniera davvero positiva la sua ennesima stagione in Eccellenza abruzzese.

La squadra di mister Peppino Di Francesco s’impone 3-0 sul campo del Montorio ’88, grazie ai gol messi a segno da Irace nella prima frazione di gara e da Stivaletta, autore di una bella doppietta, nella ripresa. Il giocatore vastese chiude a quota 20 reti in graduatoria marcatori.

Per i rossoblù, che toccano i 45 punti, un bilancio di 11 vittore, 12 pareggi e 11 sconfitte con la permanenza nel massimo torneo regionale conquistata senza troppi patemi. Una stagione decisamente da incorniciare per la truppa di Di Francesco.

da vasport.it