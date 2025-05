"Il Tempo Declinato" – Mostra fotografica collettiva del Progetto Giovani

L’Assessorato alle Politiche giovanili di Vasto, in collaborazione con il Progetto Giovani presenta “Il Tempo Declinato”, una mostra fotografica collettiva che nasce dal percorso creativo di un gruppo di giovani partecipanti al corso tenuto da Pamela Piscicelli presso il Centro Berlinguer.

L’esposizione, ospitata nella Sala Mattioli verrà inaugurata il 7 maggio alle ore 18 e sarà possibile visitarla fino all’11 maggio dalle ore 16 alle ore 20.

Le immagini selezionate raccolgono sguardi, riflessioni e interpretazioni visive sul concetto di tempo: vissuto, atteso, perduto o ritrovato.

"Attraverso l’obiettivo fotografico, le ragazze ed i ragazzi del Progetto Giovani - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l'assessora alle Politiche Giovanili e all'Istruzione, Paola Cianci - si sono confrontati con la memoria, il cambiamento, la quotidianità e il futuro, offrendo una narrazione intensa e personale del proprio rapporto con il tempo. Come sempre queste attività riescono a suscitare emozioni e ad esprimere sentimenti che ci fanno comprendere meglio come viene visto il mondo attraverso lo sguardo delle nuove generazioni".

"Insegno fotografia a Roma da più di 10 anni - sottolinea la docente, Pamela Piscicelli - ma è stata la prima volta nella mia città. È stata una sfida, perché volevo fornire ai ragazzi non solo gli strumenti tecnici per realizzare una buona fotografia, ma anche e soprattutto, quelli per imparare a riconoscerla. In una società che ci vuole bulimici rispetto alle immagini è importante avere cultura visiva per poter discernere la qualità. E con questa mostra i ragazzi dimostrano di aver raccolto gli stimoli ed essersi messi in gioco, dando ognuno la propria declinazione di un concetto tutt'altro che facile: quello del tempo".