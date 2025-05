Tempi lunghi per la riapertura dell'ufficio postale, striscioni di protesta a Cupello

Tempi lunghi per la riapertura dell'ufficio postale a Cupello e spuntano striscioni di protesta in paese.

I lavori all'interno della sede, per adeguarla alle novità del progetto nazionale ‘Polis - Casa dei Servizi Digitali’ portato avanti da Poste Italiane, vanno avanti a rilento e serpeggiano delusione e malcontento per il servizio carente.

"Ridateci le Poste” e “I cupellesi chiedono la riapertura delle Poste” le scritte comparse su alcuni striscioni.