Calcio a 8 2025: al via il 2° Torneo per gli studenti di Vasto e San Salvo

Lo C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) Abruzzo, presieduto dalla neo Consigliera Nazionale Noemi Tazzi, dedicherà il mese di maggio alla promozione nelle scuole medie superiori del calcio a 7 e del calcio a 8, organizzando due apposite manifestazioni nelle mattinate del 10 e 24.

Si comincia sabato 10 al Campo Sportivo padre Fulgenzio Fantini di Vasto Marina, dove si disputerà il 2° Torneo Studentesco di Calcio a 8 riservato agli studenti di istituti vastesi e sansalvesi. Quattro gli Istituti medi superiori che hanno dato la loro adesione: I.S. E. Mattei, IS Mattioli – D’Acquisto di San Salvo, Polo Liceale Mattioli e I.S. Pantini-Pudente.

Tutti e quattro gli Istituti saranno presenti con le squadre “Allievi” (ragazzi del primo triennio) mentre, fuori classifica, gareggerà anche la rappresentativa “Juniores”, ossia ragazzi che frequentano le classi 4a e 5a, dell’I.S. Pantini-Pudente.

Al termine delle partite è in programma la cerimonia di premiazione sul campo.

“Dopo il successo di Scuola Volley dello scorso mese di marzo C’è molta attesa per questo secondo evento sportivo stagionale – fanno sapere dal Comitato Organizzatore locale -. Siamo dispiaciuti per qualche defezione dell’ultimo momento, ma siamo soddisfatti per essere riusciti a coinvolgere

anche la scuola di San Salvo. Un ringraziamento particolare alla Società Bacigalupo Vasto Marina che, con grande disponibilità e cortesia, ci ha permesso di utilizzare l’impianto sportivo”.