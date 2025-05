Festa di Santa Maria di Pennaluce, appuntamenti nel vivo: domenica la 'Processione per Mare'

Continuiamo ad essere con Maria Pellegrini di Speranza con la gioia nel cuore di essere guidati da Papa Leone XIV.

Sono stati in tanti quelli che si sono uniti in processione domenica scorsa per accompagnare la statua della Madonna di Punta Penna fino al suo ingresso nella Chiesa di San Paolo Apostolo.

Sabato 10 maggio si riparte in processione dalla Chiesa di San Paolo alle ore 15.30 per riportare la statua della Madonna di Santa Maria di Pennaluce nella sua dimora di sempre: la Chiesa di Punta Penna. Al suo arrivo sarà celebrata la Messa alle ore 19.00 animata dal Coro Polifonico Stella Maris.

Domenica 11 maggio alle ore 8.30 l’appuntamento è con la “Processione per Mare” con imbarco dal Porto di Punta Penna alle ore 9.00 e sbarco alle ore 10.30. A seguire, ci sarà la Messa nella Chiesa di Punta Penna alle ore 11.00, animata dal Coro Polifonico San Paolo.

Accogliamo con entusiasmo le parole di Papa Leone XIV: nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore: preghiamo insieme per questa nuova missione, per tutta la chiesa, per la pace nel mondo e chiediamo questa grazia speciale a Maria, nostra Madre.

Vi aspettiamo, don Gianni, don Aro e la Comunità di San Paolo Apostolo