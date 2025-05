Particella 18 a San Salvo Marina: 'no' al grattacielo, 'sÃ¬' all'attrattore turistico-ambientale

Si è tenuto questa mattina l'incontro con la stampa e i cittadini a San Salvo Marina, organizzato da WWF, Italia Nostra-Gruppo Fratino del Vastese, Stazione Ornitologica Abruzzese, Comitato Civico Ambientalista e Circolo Avanti Sandro Pertini per illustrare le osservazioni presentate alla proposta di costruzione di un grattacielo sulla particella 18.

Nell'incontro - sottolineano i rappresentanti delle associazioni intervenuti - è stato ribadito che quel terreno deve rimanere di proprietà pubblica ed essere utilizzato per realizzare un grande attrattore turistico-ambientale, affinché la Marina di San Salvo possa diventare un'eccellenza turistica lungo la costa adriatica.

È stato riaffermato che vi sono già molte case sfitte e che non è necessario costruire ulteriori appartamenti, se si vogliono costruire abitazioni lo si faccia al di là della SS16.

Quell'area non va venduta ai privati, è troppo preziosa per il futuro di San Salvo".

Servizio video a cura di Michele Daniele