Antonio Generoso confermato presidente dello Juventus Official Club San Salvo

Nel corso dell'ultima assemblea dello Juventus Official Club San Salvo, tenutasi venerdì 9 maggio, oltre alla presentazione e all'approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2024 e della previsione per il 2025, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Probiviri, che resteranno in carica per il triennio 2025–2028.

“Ringraziamo tutti i soci per l’ampia partecipazione, segno concreto dell’attaccamento e della fiducia nei confronti del nostro club”, si legge in una nota.

A seguito delle votazioni, risultano eletti nel nuovo Consiglio Direttivo:

Presidente Antonio Generoso

Vice Presidente Luigi Vicoli

Segretario Luigi Saraceni

Tesoriere Alberto D’Onofrio

Consiglieri Sergio Garofoli, Consiglia Mastria e Matteo Travaglini

Per quanto riguarda il Consiglio dei Probiviri, le votazioni si sono svolte per alzata di mano, e all’unanimità sono stati nominati Giuseppe Di Francesco, Fiorenzo Maccarone e Agostino De Filippis.

"A tutti gli eletti - si conclude nella nota - va il nostro augurio di buon lavoro, certi che sapranno contribuire con passione, impegno e serietà alla crescita dello JOFC San Salvo. Forza Juve, sempre!