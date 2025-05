Beniamino Fiore pubblica “L'Asilo infantile Carlo Della Penna - Storia di un sogno e del suo benefattore”

Beniamino Fiore, autore vastese e cultore di storia locale, ha dato alle stampe un interessante volumetto dal titolo “L'Asilo infantile Carlo Della Penna - Storia di un sogno e del suo benefattore”.

Il senso del volume è dato dalle poche righe dello stesso don Carlo, poste in premessa assieme ad una foto in cui è attorniato da alcune bambine: “E’ bene fare di questi fanciulli degli ottimisti; è bene che essi sappiano per tempo che non sempre nella vita si vince, ma ciò che conta è di non perdersi d'animo; ciò che conta è il senso dell'umana dignità, la capacità sublime di credere in se stessi e nella propria meravigliosa avventura” (Carlo Della Penna).

Scorrendo le pagine del volume si segue passo passo la nascita e l'evoluzione di questa meravigliosa struttura che ha accolto intere generazioni di vastesi, lasciando indelebile ricordo. Molto coinvolgenti le foto di tantissime scolaresche in cui ognuno si può riconoscere con i suoi compagni di asilo.

Non solo. In una carrellata di storie e testimonianze emerge anche la nobile figura di don Carlo imprenditore di alto rango in Argentina e grande benefattore, specialmente a favore della sua città natale.

Il volumetto “L'asilo infantile Carlo Della Penna - Storia di un sogno e del suo benefattore” è disponibile presso l’Edicola Di Lanciano in piazza Pudente a Vasto.

