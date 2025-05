Famiglia Molino e Lions Club, 40^ edizione del Premio in memoria del Prof. Mario

Il Premio Mario Molino, istituito in ricordo dell’ingegnere e docente vastese, taglia il traguardo della sua 40^ edizione.

Promosso dalla famiglia Molino e dai Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e Vasto Host, quest’anno in collaborazione anche con il Lions Club Vasto New Century, l’evento si terrà

venerdì 16 maggio, a partire dalle ore 11.00, come di consueto nell’Aula magna dell’Istituto di Istruzione superiore ‘Enrico Mattei’ di Vasto, e non potrà non essere pervaso da tanta emozione in quanto per la prima volta registrerà l’assenza della signora Angelina venuta a mancare solo qualche mese fa.

Anche quest’anno il Premio, come ormai consolidato, sarà rappresentato dalla donazione alla scuola, in cui il Prof. Molino era docente molto stimato, di attrezzatura adeguata alla modernizzazione del percorso formativo dei ragazzi e interesserà l’area della robotica.

Nel corso del momento celebrativo, al quale sono attese numerose autorità lionistiche, civili e imprenditoriali, vi sarà l’interessante relazione di Massimiliano Iocco, fondatore e general manager di Iocco S.r.l., presidente di Confindustria Medio Adriatico sezione Meccatronica nonché componente il gruppo tecnico ‘Open Innovation’ di Confindustria nazionale, sull’attualissimo tema ‘Intelligenza artificiale e industria 5.0: il nuovo paradigma dei sistemi produttivi e formativi’.

Sull’intelligenza artificiale e le sue implicazioni etiche le riflessioni di S. E. R. Mons. Mauro Lalli, arcivescovo e nunzio apostolico.