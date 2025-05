Cisl AbruzzoMolise, confermato segretario Giovanni Notaro

Il Consiglio Generale dellaCISL AbruzzoMolise, riunitosi martedì 13 marzo, al termine dei due giorni d’assise congressuale al Gabri Park Hotel di San Salvo, ha eletto Giovanni Notaro segretario generale dell'organizzazione sindacale a livello interregionale.

Notaro è confermato alla guida e per i prossimi anni sarà accompagnato da Riccardo Gentile e Lucio Petrongolo che sono stati riconfermati come segretari generali aggiunti; Maria Pallotta, si conferma come segretaria interregionale, invece Fabio Benintendi è il nuovo componente, responsabile Ast Teramo, che completa il nuovo assetto della Segreteria Cisl Abruzzo Molise.

Notaro, che ha riottenuto la maggioranza dei consensi, nell’esprimere gratitudine e riconoscenza a chi ha riposto la fiducia in lui per i prossimi anni, ha ricordato che la Cisl AbruzzoMolise è in buona salute in continuo incremento, solida, ma che ha davanti a sé grandi opportunità di crescita in termini di rappresentanza e di promozione di progetti proselitismo.

“Siamo un’organizzazione viva fatta di persone che ogni giorno si mettono in gioco per costruire un mondo del lavoro più giusto, sicuro e umano. È un’organizzazione efficace perché sa ascoltare, raccogliere bisogni reali e trasformarli in azioni concrete. La sua forza sta nella capacità di essere vicina alla gente, di intercettare i cambiamenti e proporre soluzioni che migliorano davvero la vita dei lavoratori. Essere Cisl significa agire con responsabilità, credere nella partecipazione, e lavorare ogni giorno per mettere la persona al centro. Cerchiamo, ogni giorno di rappresentare al meglio i bisogni delle persone perché il sindacato è soggetto promotore di coesione sociale per una società accogliente, partecipata, inclusiva e giusta”.