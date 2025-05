"Segniamo e Doniamo per l'AIRC", in finale il 'Mattioli-D'Acquisto' di San Salvo

Sul rettangolo verde del ‘Vito Tomeo’ di via Stingi a San Salvo è andata in scena la semifinale del Girone B, zona Vastese, del torneo di calcio nell’ambito del progetto interscolastico “Segniamo e Doniamo per l’AIRC”, 8^ edizione.

La squadra mista, formata da docenti, alunni, genitori e personale ATA, dell’Istituto Omnicomprensivo ‘Mattioli-D’Acquisto’ di San Salvo ha battuto 4-0 i rivali dell’Istituto ‘Enrico Mattei’ di Vasto ed è approdata in finale.

La partita che decreterà la vincitrice del torneo si disputerà nella mattinata di martedì 27 maggio allo Stadio Aragona di Vasto e i sansalvesi dovranno vedersela con il team dell’Omnicomprensivo ‘Ciampoli-Spaventa’ di Atessa che ha battuto il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lanciano.

Tra i presenti l’assessore Elisa Marinelli che ha portato i saluti del sindaco Emanuela De Nicolis.

Nella sfida finale che riguarda le scuole secondarie di primo grado, all’Aragona scenderanno in campo le squadre miste del Comprensivo ‘Spataro-Paolucci’ di Vasto e dell’Omnicomprensivo ‘Mattioli-D’Acquisto’ di San Salvo.

Il torneo – ricorda il prof. Nicandro Gambuto, coordinatore del progetto – è finalizzato alla raccolta fondi, su base volontaria, da promuovere nelle scuole e da destinare all’AIRC, delegazione Abruzzo e Molise, diretta dalla dott.ssa Maria Francesca De Cecco. Iniziativa tesa a sensibilizzare non solo gli studenti ma anche le loro famiglie, rispetto alla prevenzione e ricerca contro il cancro.