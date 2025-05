A braccia alzate a Londra: vince ancora Luigi Alfieri

Nuovo successo per il pugile vastese Luigi Alfieri: sul ring di Londra, città nella quale si è da qualche tempo stabilito per motivi di lavoro, ha affrontato l’avversario messicano Ramiro Garcia Lopez, aggiudicandosi il match terminato per lui a braccia alzate, portando alla fine al collo anche l’amata sciarpa biancorossa della tifoseria della Curva Sud Vasto.

Un’ulteriore conferma del suo potenziale, ottenuta – nella prestigiosa cornice del Tolworth Recreation Center della capitale britannica – contro un pugile di ottima caratura, che si presentava con vittorie significative nel suo palmares.

Un test vittorioso di notevole valenza per Alfieri, sottolinea Domenico Urbano, il tecnico vastese della San Salvo Boxe che pur da lontano continua a seguire le gesta sportive del ragazzo cresciuto e formatosi con la sua guida, test importante così come altri che erano stati recentemente affrontati con i vari Granghi, Schinina, Rossetti e Mazzon.

Soddisfazioni in casa San Salvo Boxe, aggiunge poi Urbano, anche per alcuni portacolori dilettanti del sodalizio che erano stati impegnati in una riunione pugilistica a Firenze (vittorioso il giovane e promettente Francesco D’Augelli) e la settimana prima con 3 atleti di scena in Kosovo.