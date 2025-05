'Antica Sartoria Sebon' a San Salvo, chiusura d'impatto per la commedia targata 'Amici del Sorriso'

Nella serata di venerdì 30 maggio al Centro Culturale ‘Aldo Moro’ di San Salvo, è andata in scena l'ultima rappresentazione de ‘Antica Sartoria Sebon’, allestita dai bravissimi attori della Compagnia Amici del Sorriso, sotto la regia sempre attenta e vivace di Felice Tomeo, in arte ‘Sebon’, e da Nicola Civitarese, da anni alla ricerca di nuove chicche da proporre al grande pubblico.

Sono state un paio d'ore tutte da ridere per i presenti, per una commedia che per 22 sere ha fatto registrare il sold out, segno della stima e della fiducia che gli spettatori rivolgono al gruppo teatrale.

Presenti come sempre in gran numero anche i giovanissimi e adulti di Azione Cattolica della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo, facendo il tifo per il loro educatore Angelo Di Bartolomeo che ha saputo anch'esso rappresentare in modo minuzioso e attento (con battute comiche e divertenti) la parte assegnata.

Un plauso anche a Mario Torricella, Roberto Lamelza, Francesca Ciccotosto e Carmen Di Vito.

Al termine della rappresentazione è scoppiata la festa e la gioia incontenibile dei presenti, attraverso selfie e foto di gruppo con gli attori e per un panino con la porchetta classico della conviviale sansalvese.

Tra i presenti all'ultima replica anche Mons. Mauro Lalli e don Beniamino Di Renzo.

Queste le dichiarazioni di Nicola Civitarese a fine spettacolo: “Anche quest'anno abbiamo voluto raccontare una storia semplice, con risvolti comici come i nostri testi, il teatro popolare che proponiamo ha l'obiettivo di produrre buonumore in questi tempi davvero difficili. Un ringraziamento doveroso va al nostro pubblico che ci segue con entusiasmo, anche dai confini sansalvesi”.