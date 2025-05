Parco Castello inaugurato a Monteodorisio: un'area per la comunitÃ 

Taglio del nastro, a Monteodorisio, per l'inaugurazione del Parco Castello, area sistemata ed attrezzata in paese che unisce natura, sport e divertimento per bambini, famiglie, giovani e adulti, alle pendici del castello che domina il territorio.

Presenti, tra gli altri, accolti dal sindaco Catia Di Fabio e dagli amministratori comunali locali, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il senatore Etelwardo Sigismondi, gli assessori regionali Tiziana Magnacca e Daniele D'Amario e il consigliere regionale Francesco Prospero.

"Era già in agenda da tempo questo appuntamento - ha sottolineato Marsilio - perché si tratta di un intervento importante. La Regione lo ha sostenuto attraverso diverse modalità, con diverse fonti di finanziamento nel corso degli ultimi anni e l'amministrazione comunale di Monteodorisio - ha proseguito - ha avuto la capacità di tradurre questo finanziamento in un bel parco a servizio della comunità. Tante volte - ha poi aggiunto - abbiamo erogato finanziamenti ad amministrazioni comunali che poi non hanno sempre dimostrato questa capacità di portare avanti i progetti".

Dallo stesso Marsilio, poi, ulteriori parole di sostegno e vicinanza al sindaco Di Fabio dopo l'inquietante episodio dell'incendio della sua auto sotto casa avvenuto l'altra notte. "Era tanta la voglia di venire a Monteodorisio, di abbracciare tutta la comunità e di far sentire la vicinanza delle Istituzioni. Il fatto che una sindaca abbia subito un atto del genere, probabilmente, deriva dal fatto che, come accade anche a tanti suoi colleghi, ha mantenuto la schiena dritta, affrontando di petto situazioni scomode che, a volte, possono diventare anche pericolose. Anche per questo, - ha concluso - come Regione e come uomini delle Istituzioni, le saremo sempre vicini".