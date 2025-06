Pro Life Racing Team sempre piÃ¹ battagliera

Ancora ottimi risultati e un’altra ventata di soddisfazioni per la Pro Life Racing Team che conferma la sua competitività nella mountain bike tra le montagne del Sirente e le colline del Vastese.

La Sirente Bike Marathon ad Aielli, gara impegnativa dal profilo, ha messo a dura prova gambe e fiato degli atleti. Tra i risultati più brillanti la vittoria di Giuseppe Cinalli nella sua categoria (M8) sul tracciato point to point, buoni piazzamenti di categoria per Leonardo Peluso tra (3° M7) e in modo particolare per Davide Zimarino tra i Master 3 con un tempo migliorato di 10 minuti rispetto al 2024, segno di un ottimo percorso di crescita.

A Monteodorisio, la neonata Granfondo MTB delle Torri, gara più vicina alla sede sociale di Casalbordino, gli atleti in divisa neroarancio hanno dominato tra vittorie e podi con Michele Cappella (1° M6), Leonardo Peluso (1° M7), Nicola Delle Donne (3° M7) e Giuseppe Cinalli (1° M8).

Anche Davide Zimarino (M3), Rocco Valloscuro (M5) e Amedeo Di Meo (M5) hanno dato il massimo per ottenere i migliori piazzamenti possibili nelle proprie categorie, palesando un carattere battagliero che è il marchio di fabbrica della Pro Life Racing Team.