Classifica speciale per gli studenti Ud’A in gara alla 25^ Notturna Città di Chieti

In occasione della 25^ gara podistica FIDAL “Notturna Città di Chieti” 2025, in programma il 13 giugno prossimo alle 19:00, gli studenti dell’Università “Gabriele d’Annunzio’ di Chieti-Pescara potranno partecipare gratuitamente accedendo ad una classifica speciale loro riservata per la gara competitiva.

L’iscrizione per poter partecipare alla gara come studente Ud’A è riservata a tutti gli Studenti dell’Ateneo in regola con l’iscrizione all’Università.

L’iscrizione alla gara deve avvenire entro il 6 giugno.

Si potrà comunque partecipare alla passeggiata/corsa non competitiva di 2,4 km sempre con iscrizione entro il 6 giugno.

L’iscrizione alla gara è gratuita.

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara offrirà a tutti gli studenti iscritti un completino tecnico da running con logo dell’Ateneo.

A tutti i concorrenti sarà riservato il pacco gara: pacco gara tradizionale della Notturna di Chieti con due bottiglie di vino ed una pagnotta di pane per la gara competitiva, telo tecnico per la non competitiva.