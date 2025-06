Cicloturistica Valle del Treste, evento imperdibile per gli appassionati di bicicletta

Domenica 8 giugno, Roccaspinalveti ospiterà la Cicloturistica Valle del Treste, un evento pensato per tutti gli amanti della bicicletta, che si propone di unire sport, natura e cultura in un'unica giornata indimenticabile.

Questo raduno ciclistico è aperto a ogni tipologia di ciclismo, con percorsi adatti a biciclette da strada, mountain bike, e-bike e biciclette storiche, permettendo così a un ampio pubblico di partecipare e godere delle bellezze del territorio.



Il percorso si snoderà attraverso paesaggi mozzafiato, offrendo l'opportunità di immergersi nella natura incontaminata della valle, esplorando al contempo le tradizioni culturali locali. Ogni partecipante avrà l'occasione di scoprire angoli nascosti e panorami incantevoli, rendendo l'esperienza non solo sportiva, ma anche educativa e culturale.



Al termine della manifestazione, sarà previsto un ristoro finale pensato per soddisfare i palati più esigenti. Gli organizzatori hanno scelto di deliziare i partecipanti con una gustosa porchetta e birra, elementi che rappresentano un perfetto connubio di sapori locali e convivialità, tipici dei migliori raduni cicloturistici.



Per garantire una migliore organizzazione dell'evento, si invita tutti gli interessati a segnalare la propria partecipazione attraverso il link di iscrizione disponibile qui: [Iscriviti ora](https://forms.gle/y7vcc19Bvdy4qZ7S7).

La Cicloturistica Valle del Treste non è solo un evento sportivo, ma un’occasione per socializzare, condividere passioni e vivere una giornata all’insegna del relax e dell’amore per le due ruote.



Non perdere questa occasione unica di vivere la bellezza del cicloturismo in uno dei luoghi più suggestivi della nostra regione!