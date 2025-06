Roberto Cesario confermato allenatore della Bacigalupo Vasto Marina

Roberto Cesario sarà l’allenatore della Bacigalupo Vasto Marina anche nella prossima stagione 2025/2026 in Eccellenza abruzzese.

Il tecnico vastese è stato grande protagonista alla guida della squadra che ha vinto il girone B del Campionato di Promozione e ha messo in bacheca Coppa Italia di categoria e Coppa Nello Mancini tra le vincitrici dei due raggruppamenti di Promozione.

La nota del club – “La Bacigalupo Vasto Marina è orgogliosa di annunciare la riconferma di mister Roberto Cesario alla guida della prima squadra per la prossima stagione. Dal suo arrivo, lo scorso dicembre, la squadra ha vissuto una trasformazione straordinaria, trovando identità, solidità e un’anima combattiva. I numeri, il gioco espresso e soprattutto i trofei conquistati sono la testimonianza concreta di un lavoro portato avanti con passione, competenza e spirito di gruppo.

Ma il successo non è mai frutto del caso. È il risultato di un cammino condiviso, fatto di allenamenti intensi, fiducia reciproca e sacrifici quotidiani. Per questo, insieme a mister Cesario, viene confermato in blocco tutto lo staff tecnico:

Andrea Gizzarelli – Allenatore in seconda

Mattia Di Pasquale – Preparatore atletico

Gianni Benedetti – Preparatore dei portieri

Luca Del Casale – Fisioterapista

Insieme, per continuare a scrivere nuove pagine di questa bellissima storia. A tutti loro, il nostro più grande in bocca al lupo e buon lavoro“.