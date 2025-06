Pallavolo e calcio a 8, appuntamento tra sport e solidarietà

Nel pomeriggio di sabato 14 giugno si svolgerà a Vasto l’edizione 2025 della Festa della pallavolo e del calcio a 8, che vedrà gareggiare atleti provenienti da Abruzzo, Molise e Campania.

La kermesse sportiva è organizzata dall’Asd Atletica Sevel di Atessa ed è inserita nel calendario del Comitato Regionale Abruzzo dello C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali Industriali), presieduto dalla dottoressa Noemi Tazzi, recentemente eletta nel Consiglio Nazionale dell’Ente di Promozione

Sportiva.

Il programma della manifestazione prevede la disputa di due tornei: uno di pallavolo misto ed uno di calcio a 8.

Sono 8 le squadre iscritte (5 nel volley misto e 3 nel calcio a 8) che porteranno nella città adriatica un centinaio di atleti, tecnici, dirigenti ed arbitri.

Cinque le squadre impegnate nella pallavolo mista (squadre miste composte da 3 atleti e 3 atlete): Aurora Volley Ururi e ben quattro team dell’Enjoy Volley Vasto, Team White, Team Blue, Team Red e Team Senior.

Cedas Stellantis di Pratola Serra, Cedas Sevel di Atessa e Amici del Venerdì di Casalbordino, invece, daranno vita al torneo di calcio a 8, con una formula particolarmente intrigante.

Tutte le gare si disputeranno nella palestra e sul rinnovato campo di calcio a 8 del Nuovo Polo San Gabriele di Vasto.

“E’ stato molto più complicato del solito organizzare questo pomeriggio di sport. Che ha uno scopo ben preciso – sottolinea Walter Di Gregorio, presidente del Comitato Organizzatore – raccogliere fondi per sostenere l’Associazione Giacomo Sintini. Lo faremo pagando tutti un piccolo contributo di partecipazione che sarà devoluto alla Onlus fondata dal popolare ex campione della pallavolo italiana, per sostenere la ricerca sui linfomi infantili. Mi piace sottolineare che – conclude – oltre a cercare di divertirci trascorrendo serenamente un pomeriggio di sport amatoriale, avremo con noi la psicologa vastese dottoressa Mara Ricciuti che, nel quadro del progetto “Alimentiamo lo sport”, fornirà ai partecipanti utili consigli su aspetti motivazionali nell’approccio allo sport.”