Real Casale Juniores, guida tecnica affidata a Nino Barisano e Massimiliano D'Addario

La società Asd Real Casale è lieta di annunciare lo staff tecnico per la squadra Juniores Under 19 provinciale per il 2025/2026: Mister Nino Barisano e Mister Massimiliano D’Addario.

Negli scorsi anni hanno allenato insieme dapprima i Giovanissimi, poi gli Allievi (dove hanno centrato la vittoria finale) ed infine la Juniores Regionale per la Virtus Cupello.

“La nostra scelta – si legge in una nota del club giallorosso – ricade su uno staff tecnico di carisma e di esperienza, caratteristiche fondamentali che vanno di pari passo con l’idea societaria:

– puntare nei prossimi anni sui giovani

– monitorare la loro crescita e la crescita del settore giovanile

– avere un vivaio da cui poter attingere per il futuro.

In bocca al lupo Mister“.