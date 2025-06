Processione in mare con la statua di San Nicola della Meta, domenica l'appuntamento a Vasto

Domenica 15 giugno a Vasto tradizionale festa in onore San Nicola della Meta.

Il programma prevede alle ore 10.30 la celebrazione della Santa Messa all’interno della Chiesetta di San Nicola.

Nel pomeriggio, alle ore 14.30, la statua del Santo verrà trasferita al Porto di Punta Penna con successivo imbarco per la Processione a mare fino a località San Nicola della Meta e successivo rientro a Punta Penna.

Alle 18 la Processione per le vie del quartiere: via Santa Lucia, via San Domenico Savio, via Santa Caterina da Siena, via Ciccarone, Corso Mazzini e rientro nella chiesetta. Il corteo sarà accompagnato dal Complesso bandistico “San Martino” .

Al rientro celebrazione della Santa Messa alle ore 19 con don Nicola Fioriti.

Come intrattenimenti : alle 20 esibizione del Golden Chorus Kids della Nuova Direzione Didattica di Vasto; alle 21 spettacolo live “80 Special Band”.

Per tutta la giornata ci sarà la 23^ Sagra del Dolce le cui offerte saranno devolute per le necessità della Chiesa di San Nicola della Meta.