Una grande festa di sport, fair play e solidarietà

Sport, fair play e solidarietà hanno caratterizzato anche l’edizione 2025 della Festa della Pallavolo e del Calcio a 8 CSAIn (Centri Sportivi Aziendali ed Industriali), che si è svolta nella palestra e sul rinnovato “Campo Bernabeu” del Nuovo Polo San Gabriele di Vasto nel pomeriggio di sabato 14 giugno.

L’evento sportivo, che è stato organizzato dall’ASD Atletica Sevel, nel quadro delle manifestazioni del calendario regionale dell’Ente di Promozione Sportiva, è stata arricchita dalla presenza della dottoressa Mara Ricciuti che, nell’ambito del progetto ”Alimentiamo lo sport”, ha fornito utili ed importanti consigli ai partecipanti in merito all’approccio allo sport ed ai corretti stili di vita.

La kermesse sportiva ha visto la disputa di due tornei: uno di mix volley (squadre formate obbligatoriamente da tre giocatori e tre giocatrici), ed uno di calcio a 8 che hanno visto in gara complessivamente 8 squadre ed un centinaio di atleti ed atlete che, in un clima di grande sportività, si sono dati sportiva battaglia per aggiudicarsi i trofei in palio.

Molto complicato il torneo di pallavolo misto; nessuna delle cinque squadre partecipanti, infatti, è riuscita a fare il percorso netto nel girone all’italiana, con partite di sola andata e della durata di un solo set.

E così, al termine di tutte le rotazioni previste, si sono ritrovate a pari punti in testa alla classica l’Aurora Ururi-Larino (Monica Raimondo, Sofia De Fenza, Mariantonietta Di Palma, Pasquale Macciola, Mattia Petruccelli, Silvano Pardo, Andrea Rotondo, allenatore professor Vincenzo Croce, Dirigente Accompagnatore Michelina Corbo) ed il Team White della Enjoy Vasto (Daniele De Ceglia, Massimo Taddei, Lorenzo Cosentino, Alessia Forte, Angelica Cane, Andrea Panicciari, Sara D’Ambrosio).

Poiché il regolamento prevedeva che, a parità di punti in classifica, la vittoria fosse assegnata tenendo conto del risultato del confronto diretto, la coppa per il 1° posto è andata ai molisani dell’Aurora.

Sul gradino più basso del podio il Team Blue dell’Enjoy che ha preceduto il Team Over, vera rivelazione del torneo e squadra campione di… simpatia, ed il Team Red della stessa società sportiva vastese.

Nel calcio a 8, sono state tre le compagini che si sono confrontate in un girone unico all’italiana fatto di partite di andata e ritorno con tempi ridotti a 15 minuti.

Al termine di un vero “tour de force”, giocato sotto un sole cocente, si sono imposti i campani del Cedas Stellantis di Pratola Serra (Arcangelo Russo, Luca Fiorentino, Giuseppe D’Alessandro, Antonio Annarumma, Domenico Panico, Francesco Maresca, Generoso Venezia, Aniello Castello, Fabio Scippa, Manlio Manzo – allenatore Iolando Medugno) che hanno concluso imbattuti.

Alle loro spalle i porta colori di Stellantis ex Sevel Atessa e Amici del Venerdì di Casalbordino.

Nel corso della festosa cerimonia di premiazione, sono stati assegnati i premi individuali a Gennaro Andrisani (Stellantis ex Sevel Atessa), Fabio Scippa (Stellantis Pratola Serra) ed Emanuele Della Morte (Team Enjoy) rispettivamente miglior Portiere, Capocannoniere e per il “Fair Play”.

Sono quindi stati consegnati riconoscimenti agli arbitri: Carlo Olivieri, Enzo D’Onofrio, Giacinto Fioravante, mentre un riconoscimento speciale, infine, è andato a Mimmo Spina, Vincenzo Ursini ed Ennio Petruzzelli per il prezioso contributo fornito nella fase organizzativa

“Nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso organizzativo – spiega un affaticato ma entusiasta Walter Di Gregorio, il ”motore” che da oltre trentacinque anni fa muovere questa ed altre manifestazioni promosse dallo CSAIn nella provincia di Chieti – è stato un pomeriggio bellissimo. I ragazzi e le ragazze si sono divertiti ed hanno affrontato l’impegno sportivo con lo spirito che caratterizza tutte le nostre manifestazioni. Sono soprattutto orgoglioso della loro consueta, e per certi versi commovente, grande generosità. Abbiamo raccolto anche stavolta una bella somma, che lunedì mattina sarà devoluta alla Onlus di Giacomo Sintini, fondata dall’ex campione della pallavolo italiana per aiutare i giovani pazienti con problemi oncologici e le loro famiglie in difficoltà, Onlus che noi sosteniamo ormai da quasi dieci anni.”