San Nicola Vescovo a San Salvo, sempre suggestiva la processione in mare

Sabato 14 giugno la comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo ha iniziato i solenni e tradizionali festeggiamenti in onore del Santo.

Alle ore 18, c'è stata la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Mauro Lalli e concelebrata da don Antonio Totaro.

Nella sua omelia, Mons. Lalli ha ricordato la figura di San Nicola, affidando sotto la Sua Protezione l'intera comunità sansalvese. Al termine, c'è stata la benedizione dei Pani in onore di San Nicola e la partenza verso il Porto Turistico “Le Marinelle” a San Salvo Marina per la sempre suggestiva processione in mare con fuochi pirotecnici al rientro.

A seguire un corteo di macchine addobbate a festa ha ‘scortato’ la statua del Santo per le principali vie della Marina e della città fino a giungere in Piazza De Gasperi (167) da dove è partita la fiaccolata che hanno accompagnato la statua fino in Chiesa.

Immagini in galleria a cura di Antonino Vicoli