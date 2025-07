All'Aragona di Vasto le selezioni del talent game 'One of Us'

E’ andato in scena sul rettangolo verde dello Stadio Aragona di Vasto l’appuntamento territoriale di ‘One of Us‘, il talent game calcistico giunto alla sua sesta edizione che per il terzo anno di fila ha vissuto una tappa in città, con l’organizzazione a cura della Global Sports ed il coordinamento del calciatore vastese Nicola Della Penna con il sostegno del Comune.

A far da partner, quest’anno, anche La Gazzetta dello Sport e Under Armour, concretizzando nuovamente l’obiettivo che è alla base del progetto, quello di offrire a uno dei giovani talenti partecipanti l’opportunità di accedere al mondo del professionismo al culmine della selezione finale prevista il prossimo 12 luglio a Tirrenia, in provincia di Pisa, entrando nell’orbita del Genoa Calcio di Serie A.

Test e attività sul campo si sono tenuti sotto lo sguardo di due tecnici di comprovata esperienza, Flavio Marchetti e Alessio Cocolino. Tra i presenti, accolti da un soddisfatto Della Penna, i calciatori vastesi professionisti Roberto Inglese e Nicolò Cavuoti, tutti e due con un legame di profonda amicizia con il coordinatore di questo evento.

Quella di Vasto, organizzata domenica scorsa 29 giugno, è stata la semifinale del talent game prossimo a vivere, dunque, la sua ultima e decisiva tappa a Tirrenia.