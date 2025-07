'Un giorno alla pari' tra sport, inclusione e gioco senza barriere

Il Centro Commerciale Costaverde è lieto di comunicare la propria adesione alla prima edizione di “Un giorno alla pari: Open Day di Calcio Balilla Paralimpico”, promossa dal Comune di Montenero di Bisaccia.

L’iniziativa, in programma per domenica 6 luglio, si svolgerà presso la galleria del Centro dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00, e rappresenta un importante momento di riflessione, partecipazione e condivisione sui temi delle pari opportunità, dell’inclusione sociale e della valorizzazione delle diversità, attraverso la pratica dello sport paralimpico.

Saranno presenti atleti, istituzioni e rappresentanti del Comitato Italiano Paralimpico.

Ospite d’onore: Daniele Riga, Campione del Mondo di calcio balilla paralimpico.

Gioca con i biliardini “sitting”, pensati per rendere il gioco accessibile a tutti.

Partecipa ai tornei aperti e metti alla prova le tue abilità… alla pari!

In qualità di punto di riferimento per il territorio, il Centro Commerciale Costaverde sostiene con convinzione le attività volte a sensibilizzare la cittadinanza su tematiche di rilevanza sociale. In occasione della Giornata, il Centro ospiterà con entusiasmo l’evento, invitando tutti i visitatori a partecipare attivamente: «Siamo orgogliosi di essere parte di un percorso che mira a costruire una comunità sempre più inclusiva e rispettosa delle differenze – dichiara Dario Valerii, il Direttore del centro – Crediamo fortemente nel valore della collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini per la costruzione di un futuro più equo e solidale.».

Il Centro Commerciale Costaverde rinnova il proprio impegno a supportare iniziative che promuovono il rispetto, la parità e i diritti di tutti.