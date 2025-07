"Mapei Day" sulle Dolomiti, avventura indimenticabile per la Ciclistica Valle Trigno

Nelle giornate dell'11, 12 e 13 luglio, la Ciclistica Valle Trigno ha vissuto un'esperienza unica che resterà nel cuore di ogni partecipante. La 40a edizione della tradizionale salita da Bormio al Passo dello Stelvio, conosciuta anche come Mapei Day, ha attirato ciclisti da ogni angolo d'Italia, desiderosi di affrontare questa sfida epica tra le magnifiche Dolomiti.



Il viaggio verso questa manifestazione è iniziato nei giorni precedenti, quando i nostri ciclisti hanno dato il massimo negli allenamenti. Con una determinazione ferrea, si sono dedicati a salite impegnative come il Passo del Mortirolo e il Passo Gavia, vere e proprie icone del ciclismo alpino. Questi percorsi, noti per la loro bellezza mozzafiato e le sfide che presentano, hanno messo alla prova i ciclisti, ma i risultati sono stati straordinari. Ogni pedalata su quelle strade panoramiche era un passo verso l’obiettivo finale: la grande sfida della domenica.



Arrivato il giorno della gara, l'atmosfera era carica di adrenalina e aspettative. Il sole splendeva alto nel cielo azzurro, illuminando le vette delle montagne che circondano Bormio. I ciclisti della Ciclistica Valle Trigno erano pronti ad affrontare la storica salita allo Stelvio, una delle più celebri e impegnative d'Europa. La sensazione di unità e spirito di squadra era palpabile; ognuno di noi sapeva che, indipendentemente dal risultato, l'importante era vivere questa avventura insieme.



Mentre ci avviavamo verso il traguardo, il paesaggio delle Dolomiti ci ha regalato scenari da cartolina. Le vette maestose, i verdi boschi e i tornanti stretti formavano un contesto ideale per un'uscita ciclistica che avrebbe lasciato il segno. Ogni curva riservava emozioni e impressioni forti, rendendo il percorso non solo una sfida fisica ma anche un viaggio emozionale.



Arrivati al Passo dello Stelvio, il clima festoso e competitivo si è fatto ancora più intenso. La nostra società ha brillato, distinguendosi tra le numerose squadre partecipanti. Con grande orgoglio, ci siamo classificati come seconda società per punteggio nella rinomata salita, un traguardo che testimonia non solo la bravura individuale dei ciclisti, ma anche il lavoro di squadra e la preparazione che hanno caratterizzato il nostro approccio all'evento. Questo successo non è solo il risultato di una competizione; è la concreta manifestazione di passione, impegno e dedizione che ci unisce come gruppo.



Dopo la gara, ci siamo ritrovati a Bormio per un pranzo condiviso, un momento di convivialità e celebrazione. Rievocare i momenti salienti della giornata, scambiare impressioni e racconti divertenti ha reso quell’ora di relax ancora più preziosa. Era chiaro che ogni ciclista aveva vissuto qualcosa di speciale, qualcosa che va oltre la semplice competizione.



Infine, con i cuori pieni di gioia e soddisfazione, ci siamo messi in viaggio verso casa, verso la nostra amata San Salvo. Ogni chilometro percorso sembrava essere un lungo abbraccio con la nostra terra, e le Dolomiti, testimoni silenziose delle nostre fatiche e delle nostre vittorie, ci hanno salutati con il loro fascino ineguagliabile.



Questa esperienza al Mapei Day non sarà dimenticata. Ha rafforzato il nostro spirito di squadra, ha celebrato il nostro amore per il ciclismo e ha creato ricordi indelebili che porteremo con noi per sempre.

La Ciclistica Valle Trigno, con le sue sfide e le sue emozioni, continua a scrivere la propria storia, pedalando verso nuove avventure!